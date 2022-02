Création d’un comité technique pour la réduction progressive des subventions de l’électricité et du gaz

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a émis un arrêté, portant sur la création, la composition et les attribution d’un comité technique qui sera chargé de la mise en place des mécanismes de réduction progressive et durable des subventions de l’électricité et du gaz naturel.

Cet arrêté a été publié au JORT ce vendredi 4 février. Il permettra de mettre en oeuvre les outils afin de réduire les subventions de ce secteur tout en préservant les tarifs sociaux.

Cette décision intervient dans le cadre des recommandations émises par le Fond Monétaire International et des prochaines discussions avec ladite institution afin d’obtenir le financement nécessaire à la clôture du budget de l’Etat de l’année 2022.

