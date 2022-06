CS Sfaxien : Houssem Dagdoug part en Moldavie

Le latéral gauche du Club Sportif Sfaxien ne prolongera pas son contrat qui prendra fin le 30 juin prochain. D’après Foot24, le joueur a trouvé un accord avec le club de Sheriff Tiraspol qui a remporté le doublé Coupe/Championnat cette saison.

Houssem Dagdoug signerait son contrat dans les prochaines semaines. Il quitte les Noirs et Blancs après six ans passées à Sfax durant lesquels il a gagné la Coupe de Tunisie en 2019 et 2021.

GnetNews