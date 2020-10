CS Sfaxien : Islem Bakir s’en va en Algérie

Ce samedi, le CR Belouizdad a annoncé le recrutement du désormais ex joueur du Club Sportif Sfaxien, Islem Bakir. Le joueur avait déjà porté plainte contre les Noirs et Blancs parce qu’il n’a pas reçu ses salaires et ses primes de rendement.

Agé de 24 ans, Bakir a disputé 24 matchs avec le CSS et a marqué un seul but.

GnetNews