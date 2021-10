Dbeibah n’a pas accusé la Tunisie d’avoir mis la main sur l’argent libyen (porte-parole)

Le porte-parole du gouvernement d’union libyen, Mohamed Hamuda, se défend de toute propension du chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah, à accuser la Tunisie d’avoir mis la main sur l’argent des Libyens.

Selon ses dires, « la déclaration de Dbeibah a été relayée, d’une manière déformée, ayant sous-entendu que l’Etat tunisien est impliqué dans la mainmise sur les avoirs du peuple tunisien. C’est une interprétation infondée, qui ne traduit pas la position du chef du gouvernement d’union nationale », écrit-il.

Dans un post sur sa page officielle Facebook paru hier, Hamuda a ajouté que Dbeibah a évoqué, dans son allocution, lors d’un atelier de travail sur « le partenariat public/privé dans le domaine des services et industrie énergétique », « les investissements et avoirs des Libyens à l’étranger, et le gel dont ils ont fait l’objet. »

Il a abordé la faiblesse du secteur bancaire en Libye, et la nécessité de sa libération, afin de mettre un terme aux problèmes auxquels se heurtent les Libyens, s’agissant de la confiscation de leurs avoirs à l’étranger, comme à Malte, en Tunisie et en Belgique.

Dans des propos qui lui sont imputés, Dbeibah avait dénoncé la fuite des capitaux libyens, et a accusé la Tunisie d’être parmi les pays, ayant escroqué les libyens, et volé leur argent.

Gnetnews