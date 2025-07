Décès de Youssef Oueslati, figure emblématique du journalisme tunisien

La communauté journalistique tunisienne est en deuil. Ce vendredi 18 juillet 2025 au petit matin, la Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé avec tristesse la disparition de leur confrère, Youssef Oueslati.

Journaliste reconnu et engagé, ce dernier a occupé des postes clés au sein du SNJT, notamment en tant que membre du bureau exécutif. Il a également dirigé plusieurs conférences professionnelles d’envergure.

Il a été rédacteur en chef du quotidien Echaab et du magazine Akhir Khabar, tout en intervenant sur diverses plateformes tunisiennes et internationales. Connu pour son regard critique et sans concession, il n’a cessé de dénoncer les pressions exercées par certains acteurs politiques et médiatiques hostiles à la liberté de la presse et d’expression en Tunisie. Sa défense inlassable de l’indépendance des journalistes et de leurs droits professionnels et légaux a marqué plusieurs générations.

Youssef Oueslati était aussi apprécié pour sa grande modestie, son éthique irréprochable et son engagement constant aux côtés de ses collègues.

Le SNJT adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ses collègues, en leur souhaitant courage et sérénité dans cette douloureuse épreuve.

Que Dieu accueille son âme et lui accorde sa miséricorde.

Gnetnews