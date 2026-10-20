DÃ©crochage scolaire en Tunisie : le taux dans le secondaire devrait reculer Ã  7 % en 2026-2027

20-10-2026

Selon le document accompagnant le projet de budget Ã©conomique 2027, la proportion dâ€™Ã©lÃ¨ves quittant lâ€™Ã©cole avant terme au collÃ¨ge et au lycÃ©e devrait lÃ©gÃ¨rement diminuer, passant de 7,1 % durant lâ€™annÃ©e 2025-2026 Ã  7 % pour la prochaine rentrÃ©e. Dans lâ€™enseignement primaire, le chiffre ne bougerait pas et resterait Ã  0,5 %.

Le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation poursuit le dÃ©ploiement progressif de ce dispositif, conÃ§u pour permettre Ã  ceux qui ont arrÃªtÃ© leurs Ã©tudes de retrouver le chemin des classes. AprÃ¨s lâ€™ouverture de deux antennes rÃ©gionales, Ã  BÃ©ja et Ã  Nabeul, durant lâ€™annÃ©e scolaire Ã©coulÃ©e, une troisiÃ¨me devrait voir le jour Ã  Mahdia avant la fin de lâ€™annÃ©e en cours.

Dâ€™aprÃ¨s les statistiques officielles, le pays comptait 6 160 Ã©tablissements scolaires en 2025-2026. Ils accueillent au total 2,3 millions dâ€™Ã©lÃ¨ves, rÃ©partis entre 56 000 enfants en annÃ©e prÃ©paratoire, 1,15 million dâ€™Ã©coliers et 1,11 million de collÃ©giens et lycÃ©ens.

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