Délestage : de nouvelles coupures possibles ce jeudi dans le Grand Tunis

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a annoncé qu’elle pourrait recourir à des coupures tournantes d’électricité, ce jeudi 23 juillet 2026, dans plusieurs zones du Grand Tunis. Ces interruptions pourraient survenir de façon intermittente entre 11h00 et 17h00, dans le cadre des mesures visant à préserver la sécurité et la continuité du système électrique national.

Les zones potentiellement concernées

Les coupures pourraient toucher les localités suivantes : Fouchana, El Mghira, Borj Cedria, Cité Ettadhamen, La Soukra, El Mourouj, Mégrine, Radès, Ezzahra, Hammam-Lif, Boumhel, Birine, Ariana, Douar Hicher, La Marsa, Borj Touil, El Menzah, El Manar, Aïn Zaghouan, Les Jardins de Carthage, Ksar Saïd, Le Kram, La Goulette, Tebourba, El Jedeida et Sidi Thabet.

Une durée susceptible d’être prolongée

La STEG a précisé que la plage horaire annoncée pourrait être dépassée, en fonction de l’évolution de la situation du réseau électrique et des impératifs liés à l’équilibre entre production et consommation. Le rétablissement du courant pourrait également intervenir sans préavis, selon les conditions techniques du réseau. La société invite ainsi les habitants et professionnels des zones concernées à prendre les précautions nécessaires.

Une liste susceptible d’évoluer

La STEG souligne que cette liste n’est pas définitive et que d’autres zones du Grand Tunis pourraient également être touchées par ces coupures tournantes.

Pour signaler une urgence ou obtenir des informations complémentaires, les clients peuvent contacter le service de la STEG au 71 239 222, ou composer les numéros indiqués sur leurs factures de consommation.