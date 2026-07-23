La STEG autorise officiellement les batteries de stockage pour les particuliers équipés en panneaux solaires

23-07-2026

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a annoncé, ce mercredi, que les clients résidentiels sont désormais officiellement autorisés à installer des batteries de stockage pour leurs systèmes photovoltaïques raccordés à des onduleurs hybrides.

Dans un communiqué, la STEG a qualifié cette mesure de « stratégique », estimant qu’elle s’inscrit dans une démarche de promotion des investissements dans les énergies renouvelables, alors que la Tunisie fait face à des températures exceptionnellement élevées et à une forte pression sur son réseau électrique national.

Selon la société, cette décision permettra aux particuliers équipés de panneaux solaires de continuer à alimenter leur habitation grâce à l’électricité stockée dans leurs batteries, y compris lors des coupures temporaires liées aux opérations de délestage du réseau.

La STEG a toutefois appelé les usagers à respecter les exigences techniques en vigueur, afin de garantir la sécurité de ses agents et techniciens lors des interventions de maintenance sur le réseau, ainsi que la protection des installations domestiques elles-mêmes.

Un guide technique de plus de 140 pages mis en ligne

L’entreprise a par ailleurs indiqué avoir publié, sur son site internet, un guide technique de plus de 140 pages, rédigé en français et destiné à la fois au grand public, aux services techniques de la STEG et aux installateurs agréés. Ce document précise les conditions et spécifications minimales à respecter pour la conception, l’installation et la maintenance de ces systèmes de stockage d’énergie.

Fil d'actualités

Plus de 4 400 hectares de forêt ravagés en Tunisie, une hausse de

24-07-2026

La Poste tunisienne alerte sur des sites frauduleux usurpant son ide

24-07-2026

Vigilance météo : quatre gouvernorats du Sud-ouest en alerte orang

24-07-2026

Route nationale n°1 : réduction des voies de circulation au niveau

24-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di

Fil d'actualités

Plus de 4 400 hectares de forêt ravagés en Tunisie, une hausse de 63% par rapp

24-07-2026

La Poste tunisienne alerte sur des sites frauduleux usurpant son identité

24-07-2026

Vigilance météo : quatre gouvernorats du Sud-ouest en alerte orange ce vendred

24-07-2026

Route nationale n°1 : réduction des voies de circulation au niveau du pont Sai

24-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025