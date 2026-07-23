La STEG autorise officiellement les batteries de stockage pour les particuliers équipés en panneaux solaires

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a annoncé, ce mercredi, que les clients résidentiels sont désormais officiellement autorisés à installer des batteries de stockage pour leurs systèmes photovoltaïques raccordés à des onduleurs hybrides.

Dans un communiqué, la STEG a qualifié cette mesure de « stratégique », estimant qu’elle s’inscrit dans une démarche de promotion des investissements dans les énergies renouvelables, alors que la Tunisie fait face à des températures exceptionnellement élevées et à une forte pression sur son réseau électrique national.

Selon la société, cette décision permettra aux particuliers équipés de panneaux solaires de continuer à alimenter leur habitation grâce à l’électricité stockée dans leurs batteries, y compris lors des coupures temporaires liées aux opérations de délestage du réseau.

La STEG a toutefois appelé les usagers à respecter les exigences techniques en vigueur, afin de garantir la sécurité de ses agents et techniciens lors des interventions de maintenance sur le réseau, ainsi que la protection des installations domestiques elles-mêmes.

Un guide technique de plus de 140 pages mis en ligne

L’entreprise a par ailleurs indiqué avoir publié, sur son site internet, un guide technique de plus de 140 pages, rédigé en français et destiné à la fois au grand public, aux services techniques de la STEG et aux installateurs agréés. Ce document précise les conditions et spécifications minimales à respecter pour la conception, l’installation et la maintenance de ces systèmes de stockage d’énergie.