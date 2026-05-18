Depuis Genève, la Tunisie plaide pour une souveraineté sanitaire africaine et une innovation médicale équitable

Le ministre de la Santé a représenté la Tunisie à la 79e Assemblée mondiale de la Santé, multipliant les rencontres autour des enjeux pharmaceutiques, numériques et de gouvernance sanitaire mondiale.

En marge de la 79e Assemblée mondiale de la Santé qui se tient à Genève, le ministre de la Santé, Dr Mustafa Ferjani, a pris part dimanche à plusieurs rencontres et événements régionaux préparatoires consacrés à la souveraineté sanitaire, à la fabrication pharmaceutique, à la transformation numérique et à l’innovation.

Lors d’une manifestation dédiée aux industries pharmaceutiques en Afrique, le ministre a affirmé que la sécurité sanitaire ne peut être garantie sans une production locale solide, un transfert de technologies effectif et des partenariats équitables permettant au continent de réduire sa dépendance et d’assurer un accès à des médicaments sûrs et de qualité.

Il a également participé à la réunion ministérielle africaine de haut niveau organisée par le Centre africain de contrôle des maladies, appelant à une voix africaine unifiée dans la réforme de la gouvernance sanitaire mondiale. À cette occasion, il a mis en lumière l’expérience tunisienne en matière de dossier médical électronique, d’hôpital numérique, de télémédecine et d’intelligence artificielle appliquée à la santé.

Dans le cadre des rencontres francophones sur la santé, Dr Ferjani a présenté la vision tunisienne pour la construction d’un écosystème d’innovation sanitaire fondé sur les compétences, le financement, une régulation intelligente et le lien entre la recherche et les marchés régionaux.

Une réunion de travail a par ailleurs été tenue avec la directrice régionale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, au cours de laquelle ont été réaffirmés la poursuite du soutien à la Tunisie et le développement de nouveaux mécanismes de coopération en phase avec les priorités sanitaires nationales.

En marge de ces activités, le ministre s’est entretenu avec plusieurs homologues et responsables d’organisations internationales, dont les ministres de la Santé d’Égypte, du Soudan et du Canada, ainsi que des représentants de l’Union africaine, de l’Organisation internationale de la Francophonie et de hauts responsables de l’Organisation mondiale de la Santé.

Le message porté par la Tunisie à Genève s’inscrit dans la vision du président de la République Kaïs Saïed, celle d’une santé plus équitable, plus souveraine et plus innovante, au service de l’être humain.