Coup d’envoi des examens du troisième trimestre dans les établissements préparatoires et secondaires

Les épreuves écrites du primaire suivront à partir du 22 mai.

La semaine bloquée d’examens du troisième trimestre a débuté ce lundi dans les établissements de l’enseignement préparatoire et secondaire. Les élèves concernés composeront jusqu’au 23 mai dans le cadre du bouclage du calendrier scolaire 2025-2026, en amont des examens nationaux et de la clôture de l’année.

Les élèves de l’enseignement primaire entreront à leur tour dans le cycle des évaluations à partir du 22 mai, avec des épreuves écrites programmées jusqu’au 2 juin prochain.