Derby de la capitale : le Club Africain veut plus de places pour ses supporters

Le Club Africain ne compte pas se contenter du quota habituel. Selon des sources informées citées par Mosaïque FM, le comité directeur du club a déposé une demande officielle pour élargir le nombre de supporters autorisés à assister au derby face à l’Espérance sportive de Tunis.

Concrètement, le club de Bab Jedid réclame 2 500 billets supplémentaires, en plus du quota qui sera fixé lors de la réunion sécuritaire prévue ce matin au siège du gouvernorat de Ben Arous.

Pour rappel, la rencontre est programmée dimanche 22 novembre à 14h30, au Stade Hamadi Agrebi de Radès.

Source : Mosaïque FM