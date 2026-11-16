Pharmacie centrale : 288 millions de dinars prévus pour 2027

16-11-2026

Le budget 2027 du ministère de la santé réserve une enveloppe de 288 millions de dinars à la Pharmacie centrale. C’est le ministre, Mustapha Ferjani, qui l’a annoncé devant l’Assemblée des représentants du peuple. L’objectif est d’aider l’établissement à assurer l’approvisionnement du pays et à garantir la sécurité pharmaceutique.

Il a rappelé que l’État avait déjà injecté 290 millions de dinars dans la Pharmacie centrale en 2026, pour lui permettre de rembourser une partie de ses dettes envers des entreprises publiques.

Le ministre a également indiqué que son département soutient l’Agence nationale du médicament et des produits de santé. Il travaille en outre à la digitalisation du système d’approvisionnement et de distribution des médicaments, afin de mieux gérer les stocks et d’éviter toute pénurie.

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