Météo en Tunisie : Températures en légère baisse ce lundi

16-11-2026

Un brouillard localement dense, sera enregistré ce matin sur les régions Est et à l’extrême nord du pays. Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront parfois denses l’après-midi près des côtes nord-Ouest avec pluies éparses et faibles, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur sud, puis de secteur Ouest, relativement fort près des côtes nord et faibles à modéré ailleurs.

Les températures seront en légère baisse avec des maximales qui oscilleront entre 23° et 28° et qui seront aux alentours de 21° sur les hauteurs Ouest.

La mer sera agitée au nord et peu agitée sur le reste des côtes.

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