Tunis-Bizerte : les deux trains reprennent du service

Bonne nouvelle pour les voyageurs de la ligne Tunis-Bizerte. La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé le retour de deux trains, rétablis à un jour d’intervalle.

Le premier, qui quitte Tunis à 18h10 en direction de Bizerte, circule de nouveau depuis ce lundi 16 novembre 2026. Le second, celui du matin, reliant Bizerte à Tunis avec un départ à 4h55, reprendra son service dès demain, mardi 17 novembre.

Ces précisions figurent dans un communiqué publié dimanche par la société.