Derby de Tunis au crible : Radiographie comparative entre l’Espérance et le Club Africain

À travers une étude comparative minutieuse basée sur les sept premiers matches de la Ligue 1 (saison 2026-2027), l’analyse statistique issue de Sofascore, met en lumière les dynamiques contrastées de l’Espérance Sportive de Tunis (EST) et du Club Africain (CA). Si les deux géants de la capitale partagent la même rigueur méthodologique, leurs profils tactiques divergent profondément.

Domination comptable et maîtrise pour l’EST

L’Espérance s’affirme comme le patron de ce début de saison sur le plan de l’efficacité pure. Les Sang et Or affichent une moyenne de 2,29 points par match, surpassant les 1,86 points des Rouge et Blanc.

Cette suprématie se traduit également dans l’animation offensive : l’EST trouve le chemin des filets 1,57 fois par match (contre 1,14 pour le CA). Portée par une possession de balle supérieure (62% contre 54%) et une propreté technique remarquable dans la transmission (86% de précision des passes contre 76%), l’Espérance impose un tempo basé sur la maîtrise et la construction patiente. Ses indicateurs d’occasions créées confirment cette tendance avec 1,58 xG (buts attendus) par rencontre.

Le Club Africain : Intensité, pressing et quête de réalisme

De son côté, le Club Africain mise sur un registre plus énergique. Les hommes du CA affichent un indice de pressing de 11,11, surpassant l’intensité mise en place par l’EST (8,43).

Défensivement, le CA concède statistiquement moins de buts par match (0,86 contre 1,00 pour l’EST) ainsi qu’un xG contre légèrement plus faible (0,73 contre 1,03). Néanmoins, le talon d’Achille des Clubistes réside dans leur efficacité offensive : le paramètre des buts moins les xG (-0,93) illustre un net sous-rendement dans la concrétisation des opportunités par rapport au volume de jeu généré, là où l’Espérance se montre plus pragmatique (-0,03).

Bilan tactique

Entre la fluidité technique et l’hégémonie territoriale de l’Espérance d’un côté, et l’agressivité dans le pressing combinée à une solidité apparente du Club Africain de l’autre, les deux équipes s’opposent sur des visions tactiques distinctes. Pour espérer combler l’écart au classement, le CA devra impérativement régler son efficacité dans le dernier geste..