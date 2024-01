Des industriels et opÃ©rateurs Ã©conomiques tunisiens et Ã©trangers font la promotion de la Tunisie, en tant que destination d’investissement

Des industriels et opérateurs économiques tunisiens et étrangers font la promotion de la Tunisie, en tant que destination d’investissement

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a lancé « un film de promotion »sur la stratégie industrielle et d’innovation, horizon 2035.

Réalisé en collaboration avec la Banque africaine de développement, ce spot promotionnel de plus de 8 minutes est meublé par l’intervention de chefs de groupes industriels et chefs d’entreprises tunisiens et étrangers opérant dans différents domaine de l’industrie automobile, de l’agroalimentaire, de l’intelligence artificielle, de la gestion des déchets, du développement durable…les uns est les autres ont présenté leurs activités et investissements, les atouts dont ils bénéficient en étant implantés en Tunisie, ainsi que leur développement régional et international.

L’un des atouts compétitifs de la Tunisie, en tant que destination d’investissement, est le facteur humain, le niveau d’instruction élevé, une main d’œuvre qualifiée, des compétences éprouvées, et une grande expertise, soulignent-ils en substance.

Plusieurs objectifs sont assignés à cette initiative :

*Faire connaitre la vision stratégique de l’industrie, et du renouveau ;

*Renforcer les opportunités d’investissement dans l’industrie tunisienne, afin de lui conférer une haute compétitivité, et une teneur technologique élevée, permettant une croissance globale et durable ;

*Agir pour assurer un climat d’affaires propice pour le développement, l’investissement et les activités économiques ;

*Consolider le renouveau au sein de l’entreprise privée dans les domaines de la digitalisation, la transition énergétique et environnementale de l’industrie,

*Donner un nouvel élan à l’internationalisation des entreprises ;

*Développer de nouvelles disciplines verticales

*Promouvoir la Tunisie, en tant que destination innovante pour l’investissement.

