Des ONG appellent à préserver l’indépendance de la justice, pour affranchir la Tunisie des « lobbies politiques »

Des associations, ONG et organisations de défense des droits de l’homme appellent ce jeudi 07 janvier à « la préservation de l’indépendance de la justice, sans laquelle le pays restera l’otage des lobbies politiques et des lobbies de corruption, de manière à ce que la magistrature ne soit garantie pour aucune partie politique ».

Les 26 organisations signataires qui comptent notamment l’observatoire national de la défense de la civilité de l’Etat (ONDCE), le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), l’association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement (AFTURD), etc. estiment que « le pouvoir judiciaire vit en cette période une situation exceptionnelle, qui s’apparente à une révolution interne ou deux clans s’affrontent : un clan qui œuvre à défendre l’indépendance du magistrat, et un autre qui refuse tout changement dans le comportement de certains et les positions des autres ; des positions qu’ils ont acquises lors de la tentative de certains partis d’étendre leur emprise sur le pouvoir judiciaire ».

Les mêmes organisations appellent toutes les structures judiciaires « à assainir le corps de magistrature, et à agir avec la rapidité requise pour contrer tous ceux qui tentent de politiser le pouvoir judiciaire, et de le faire dévier du rôle qui lui est dévolu, afin qu’il affronte, avec la fermeté requise les deux fléaux du terrorisme et de la corruption ».

Cela interviendra par « l’instauration de la justice, et l’application de la loi à tous sans discrimination politique ou confessionnelle, en vue de parachever la transition démocratique, instaurer des règles républicaines, l’Etat civil et l’Etat de droit et des institutions », concluent les signataires.

Gnetnews