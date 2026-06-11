Mondial 2026 : Le Mexique sans forcer face à une AFS hors sujet

Le match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a vu le Mexique s’imposer logiquement face à l’Afrique du Sud sur le score de 2 à 0, seize ans après leur match nul historique (1-1) lors du Mondial 2010.

Devant leur public au Mexico City Stadium, les Mexicains ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à une réalisation précoce de Julián Quiñones dès la 8ème minute de jeu. Dominateurs et portés par une ferveur nationale, « El Tri » a su concrétiser son ascendant face à des Sud-Africains en manque d’inspiration offensive et coupables de plusieurs largesses défensives.

La seconde période s’est avérée particulièrement tendue et électrique, marquée par un sérieux manque de discipline qui a vu l’arbitre distribuer pas moins de trois cartons rouges.

L’Afrique du Sud s’est d’abord retrouvée à dix après l’expulsion de Yaya Sithole à la 49ème minute, permettant au Mexique de doubler la mise à la 66ème minute par l’intermédiaire de l’expérimenté Raúl Jiménez.

En fin de rencontre, la nervosité est montée d’un cran : le Sud-Africain Themba Zwane a été exclu à la 83ème minute après révision de la VAR, tandis que le Mexicain César Montes a lui aussi écopé d’un carton rouge dans le temps additionnel, scellant une victoire intense mais décousue des locaux pour leur entrée dans le tournoi.