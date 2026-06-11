Tunisie-Suède : Un Argentin au sifflet

Un arbitre argentin a été désigné par la FIFA pour la première rencontre de la sélection tunisienne à la Coupe du Monde 2026.

La Tunisie sera opposée ce lundi 15 juin à la Suède pour le compte de la première journée du groupe F.

Ce match sera arbitré par l’argentin Yael Falcon Pérez.

Les arbitres remplaçants seront ses compatriotes Maximiliano Del Vesso et Facundo Rodriguez.

L’arbitre remplaçant sera le costaricain Juan Calderon.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 03h00 du matin.