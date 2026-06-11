TÃ©hÃ©ran juge le cessez-le-feu Â« pratiquement dÃ©nuÃ© de sens Â» aprÃ¨s une nouvelle nuit de frappes amÃ©ricaines

La diplomatie iranienne dÃ©nonce des violations de la Charte des Nations unies

Le ministÃ¨re iranien des Affaires Ã©trangÃ¨res a estimÃ© jeudi que le cessez-le-feu conclu le 8 avril entre TÃ©hÃ©ran et Washington avait perdu toute substance, au lendemain d’une nouvelle vague de bombardements amÃ©ricains sur le territoire iranien.

Dans un communiquÃ©, la diplomatie iranienne a qualifiÃ© ces attaques d’illÃ©gales et de criminelles, affirmant qu’elles constituaient une violation flagrante de la Charte des Nations unies, tout en rendant l’accord de cessez-le-feu Â« pratiquement dÃ©nuÃ© de sens Â».

Les frappes ont principalement visÃ© le sud de l’Iran, mais des sites proches de la capitale ont Ã©galement Ã©tÃ© touchÃ©s, notamment Ã Karaj, Nazarabad et Pishva, selon les Gardiens de la RÃ©volution.