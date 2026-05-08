Détroit d’Ormuz : accrochages nocturnes entre forces américaines et iraniennes, Trump minimise et appelle à un accord

08-05-2026

Malgré des échanges de tirs dans la nuit du jeudi au vendredi, le président américain assure que le cessez-le-feu reste en vigueur et presse Téhéran de signer rapidement.

Des échanges de tirs ont opposé dans la nuit les forces américaines et iraniennes dans le détroit d’Ormuz, après l’attaque de trois navires américains attribuée à l’Iran. Donald Trump a minimisé l’incident, le qualifiant de « broutille » devant la presse : les forces iraniennes auraient « joué » avant d’être « balayées », selon ses propres termes.

Le cessez-le-feu officiellement maintenu

Le président américain a néanmoins assuré que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, officiellement entré en vigueur le 8 avril, demeurait en vigueur malgré les incidents de la nuit. Il a dans le même temps pressé l’Iran de signer « rapidement » un accord durable, alors que Washington attend toujours une réponse de Téhéran à sa dernière proposition de sortie de crise.

Les Émirats en alerte

En marge de ces tensions, la défense aérienne des Émirats arabes unis a été activée ce vendredi matin en réponse à des drones et des missiles tirés depuis l’Iran, ajoutant une nouvelle dimension à une situation régionale déjà très volatile.

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