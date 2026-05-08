Kaïs Saïed reçoit la cheffe du gouvernement : amélioration des services publics et maîtrise des prix au cœur des échanges

Le président a réaffirmé sa détermination à améliorer les conditions de vie des citoyens et à lever les obstacles face aux usagers de l’administration.

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu jeudi après-midi au palais de Carthage la cheffe du gouvernement Sara Zaafrani Zenzri.

L’entretien a porté sur plusieurs axes relatifs au fonctionnement de certains services publics, avec un accent particulier sur la levée de tous les obstacles auxquels font face les usagers de l’administration. Le chef de l’État a réitéré sa détermination à déployer le maximum d’efforts pour améliorer les conditions de vie des citoyens dans les différents secteurs et régions, et à œuvrer sans relâche à la réduction des prix sur la base de nouvelles approches.

Le président de la République a souligné que les espoirs et les aspirations du peuple tunisien seront concrétisés, par la grâce de Dieu, dans toutes les régions de la République, en dépit du poids de l’héritage et des discours des sceptiques. Il a averti que celui qui ne mesure pas l’ampleur de la responsabilité qui lui incombe ne saurait faire partie de l’équipe, ajoutant que la prudence dans l’action n’est que le prélude à ce qui est à venir.