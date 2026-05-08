Le journaliste Zied El Heni condamné à un an de prison

Le verdict, rendu jeudi soir par le tribunal de première instance de Tunis, suscite l’émoi dans les milieux médiatiques et juridiques.

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné le journaliste Zied El Heni à une peine d’un an d’emprisonnement, sur le fondement de l’article 86 du Code des télécommunications, relatif à l’atteinte à autrui via les réseaux de communication publics.

Le verdict, prononcé dans la soirée du jeudi 7 mai, a immédiatement suscité des réactions vives dans les milieux médiatiques et juridiques tunisiens. Cette condamnation s’inscrit dans une série de poursuites judiciaires visant des figures publiques pour des publications ou des déclarations diffusées sur les réseaux sociaux, ravivant le débat autour de la liberté d’expression et du cadre légal encadrant les contenus en ligne en Tunisie.

L’article 86 du Code des télécommunications, régulièrement invoqué dans ce type d’affaires, est au cœur des critiques formulées par les défenseurs des libertés, qui dénoncent son utilisation comme instrument de restriction de la parole publique et journalistique.