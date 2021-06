Djamel Belmadi accepte la demande de l’Espérance

L’Espérance Sportive de Tunis a demandé au staff technique de la sélection algérienne de libérer le défenseur central Abdelkader Badrane afin de pouvoir se préparer pour le choc au sommet face à Al Ahly en demi-finale de la ligue des champions d’Afrique à Rades.

La réponse du sélectionneur Djamel Belmadi a été positive. Selon IFM, Badrane quittera le stage des Fennecs et ne disputera pas la rencontre amical contre le Libéria, pour retrouver ses coéquipiers Sang et Or qui croiseront le fer avec les Ahlawis le 19 juin.

GnetNews