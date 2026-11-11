Taekwondo : Yasmine Haouani, médaillée d’argent aux JOJ de Dakar

11-11-2026

La Tunisie tient sa deuxième médaille aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Mardi 10 novembre, la taekwondoïste Yasmine Haouani a décroché l’argent chez les moins de 55 kg.

Son parcours jusqu’à la finale a été solide. En quarts, elle a battu la Swazilandaise Simisile Zyanda Thwala sur le score de 2-0, puis elle s’est imposée en demi-finale face à la Mexicaine Aline Herrera Martinez (2-1), au terme d’un combat plus serré. Elle a finalement buté sur la Sénégalaise Marie Sarr, qui l’a emporté 2-0 devant son public.

Cette médaille vient s’ajouter à l’argent de Katr Ennada Jaoued, obtenu dimanche au lancer du disque avec un jet à 49,28 mètres. La délégation tunisienne compte 42 athlètes engagés dans 16 disciplines à Dakar.

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