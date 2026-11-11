Météo en Tunisie : Températures stables avec vents forts sur les côtes

Pour ce mercredi 11 novembre 2026, il faudra s’attendre à un temps partiellement nuageux à peu nuageux sur la plupart des régions selon un rapport de l’INM.

Quelques passages nuageux parfois denses sont également attendus au cours de la journée.

Les températures maximales resteront relativement élevées pour cette saison. Elles varieront entre 24 et 30°C dans la majorité des régions et se situeront entre 22 et 23°C sur les hauteurs de l’Ouest.

Le vent soufflera de secteur sud. Il sera généralement faible à modéré, mais relativement fort près des côtes orientales.

La mer sera peu agitée à localement agitée, notamment dans le golfe de Gabès.