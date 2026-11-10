GTA 6 : ne ratez pas le pré-téléchargement, il commence cette nuit

10-11-2026

Treize ans d’attente, et il reste moins de deux semaines. GTA VI sort le 19 novembre, mais si vous avez précommandé le jeu, inutile d’attendre le jour J pour vous y mettre : le pré-téléchargement est ouvert dès ce mardi 10 novembre.

Rockstar a fait un joli geste. Le lancement du pré-téléchargement était d’abord annoncé pour le 12 novembre, une semaine pile avant la sortie. Finalement, le studio a avancé la date de deux jours, sur PlayStation 5 comme sur Xbox Series.

Pourquoi vous avez intérêt à ne pas traîner

Le jeu pèse pas moins de 212 Go !  Avec une connexion moyenne, ça se compte en heures, parfois en nuits entières. Mieux vaut avoir tout installé quand arrive le 19 novembre, pour partir directement sur les routes de Leonida avec Lucia et Jason.

Petite précision : il faut avoir acheté la version numérique. L’édition physique contient bien un code, mais celui-ci n’est utilisable qu’une fois la boîte entre vos mains. Les boîtes arrivent chez les revendeurs à partir du 12 novembre, et tout dépendra ensuite de la rapidité des livraisons.

À quelle heure ça démarre ?

Ça dépend de votre console.

  • PlayStation 5 : le lancement se fait à minuit, heure locale. En France, vous pouvez donc lancer le téléchargement pile à minuit. En Nouvelle-Zélande, les joueurs ont déjà de l’avance sur nous. On ne peut pas tout avoir.
  • Xbox Series S et X : Rockstar a choisi un horaire unique, minuit ce mardi 10 novembre, quel que soit le pays. Avec le décalage, les joueurs français devront patienter jusqu’à 1h du matin.

Pensez aussi à votre espace de stockage, surtout sur Xbox Series S. Son disque interne ne propose que 364 Go, à peine plus que le jeu lui-même. Il va falloir faire du tri, et sans doute sacrifier quelques jeux et applications pour libérer la place.

Et sur PC ou Switch 2 ?

Pour l’instant, rien d’officiel : GTA VI n’est disponible sur aucune de ces deux plateformes. Mais les rumeurs vont bon train, et elles concernent surtout le PC. Plusieurs émulateurs de PlayStation 5 ont déjà vu le jour sur ordinateur, et certains, aidés par l’intelligence artificielle, seraient capables de faire tourner une bonne partie du catalogue de la console.

Si cela se confirmait, cela donnerait des sueurs froides aux équipes de Rockstar Games. Face à cette pression, le studio pourrait bien être obligé d’avancer la sortie de la version PC.

 

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