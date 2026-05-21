Ebola en RDC : la Tunisie suit l’évolution de la situation et appelle à la vigilance

Le ministère de la Santé assure qu’aucune menace directe ne pèse sur la Tunisie à ce stade, tout en recommandant aux ressortissants présents en République démocratique du Congo de redoubler de précautions.

Le ministère de la Santé indique suivre avec attention l’évolution de la situation épidémique en République démocratique du Congo, après les signalements du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et de l’Organisation mondiale de la Santé faisant état d’un foyer de maladie à virus Ebola. La Tunisie exprime sa solidarité avec les autorités sanitaires et le peuple congolais, et salue les efforts de coordination menés conjointement par l’Africa CDC, l’OMS et leurs partenaires en vue de circonscrire ce foyer.

Le ministère précise qu’à ce jour, aucune menace directe n’est enregistrée sur le territoire tunisien, et que les services compétents maintiennent une surveillance continue en coordination avec les partenaires internationaux et régionaux.

Recommandations aux ressortissants tunisiens en RDC

Le ministère appelle les Tunisiens résidant, travaillant ou voyageant en RDC à la vigilance, particulièrement dans les zones où des cas ont été déclarés. Il leur recommande d’éviter tout contact direct avec toute personne présentant des symptômes tels que fièvre, fatigue intense, vomissements, diarrhée ou saignements, ainsi que l’utilisation de leurs effets personnels.

Il rappelle que le virus Ebola se transmet principalement par contact direct avec le sang ou les liquides corporels d’une personne infectée ou décédée, ou via des matières contaminées, et ne se propage pas par voie aérienne ni par contact fortuit.

Tout voyageur de retour d’une zone affectée qui développe des symptômes dans les 21 jours suivant son retour est invité à contacter les services sanitaires compétents avant de se rendre dans un établissement de santé, afin de permettre une prise en charge dans des conditions sécurisées.