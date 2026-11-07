EDT : La nouvelle liste de Chaâbeni

07-11-2026

Le sélectionneur national Mouine Chaabani a communiqué ce samedi la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face à la Libye en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Les deux rencontres auront lieu le vendredi 13 novembre au stade Taieb Mhiri de Sfax et le mardi 17 novembre à Tripoli.

Gardiens : Aymen Dahmene, Mouhib Chamekh, Bechir Ben Said

Défenseurs : Montassar Talbi, Edem Arous, Omar Rekik, Alaa Ghram, Mohamed Nasraoui, Ghaith Zaalouni, Mohamed Drager, Mohamed Amine Ben Hamida, Ali Maaloul.

Milieux : Ferjani Sassi, Anis Ben Slimane, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ismael Gharbi, Mohamed Haj Mahmoud, Aissa Laidouni, Moataz Zemzemi, Samy Chouchene

Attaquants : Sayfallah Ltaief, Elias Saad, Khalil Ayari, Raki Aouani, Firas Chawat, Mohamed Ali Ben Hammouda, Hazem Mastouri

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