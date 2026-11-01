ELIM-CAN 2027 : Chaabeni dévoilera la nouvelle liste samedi

01-11-2026

Le sélectionneur national Mouine Chaabani annoncera samedi prochain la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de la sélection tunisienne, en prévision des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 face à la Libye.

Les deux rencontres sont programmées le vendredi 13 novembre au stade Taieb Mhiri de Sfax, puis le mardi 17 novembre à Tripoli.

La liste sera publiée sur le site officiel de la Fédération Tunisienne de Football à la fin des matches en retard de la 7ème journée de Ligue 1, prévus le samedi 7 novembre.

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