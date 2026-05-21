Efficacité énergétique : La digitalisation au cœur des débats

En marge de la Conférence nationale sur la transition énergétique, la capitale tunisienne a abrité mercredi soir la cérémonie de remise du prix du meilleur projet numérique pour l’efficacité énergétique dans les secteurs commercial et touristique.

Le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchène, a présidé mercredi soir à Tunis les festivités de la Journée arabe de l’efficacité énergétique, organisée pour sa 14e édition par le Secrétariat général de la Ligue arabe en collaboration avec le Centre régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, et en coordination avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME). La cérémonie, tenue sous le thème « Meilleur projet utilisant la digitalisation et les applications intelligentes pour améliorer l’efficacité énergétique dans les établissements commerciaux et touristiques dans les pays arabes », a réuni plusieurs ambassadeurs, le Secrétaire général adjoint et président du Centre de Tunis de la Ligue arabe, Mohamed Saleh Ben Aissa, ainsi que la directrice de la coopération internationale au Centre régional, Nadia Chioukh, et le directeur général de l’ANME, Nafaa Bakari.

La digitalisation, nouvelle colonne vertébrale de la maîtrise énergétique

Dans son intervention, Wael Chouchène a affirmé que la digitalisation a cessé d’être un simple outil technique pour devenir un levier fondamental dans la gestion de l’énergie, qu’il s’agisse des bâtiments, des installations industrielles, commerciales et touristiques, des réseaux de transport et de distribution, ou des infrastructures urbaines. Il a souligné que les données énergétiques, les systèmes de gestion intelligents et les solutions numériques constituent désormais des instruments concrets pour améliorer la performance, réduire les coûts et renforcer la compétitivité économique.

Le secrétaire d’État a également insisté sur la volonté de la Tunisie de soutenir l’innovation, d’encourager les jeunes compétences et les start-ups dans les domaines de l’énergie, de la digitalisation et des technologies vertes, en vue de développer une expertise arabe capable de produire des solutions et des services à haute valeur ajoutée.

Coopération arabe et convergence de vues

Les participants à la session de dialogue ont convergé sur la nécessité d’approfondir la transformation numérique et de mobiliser les technologies intelligentes au service de l’efficacité énergétique, pilier essentiel du développement durable et de la réduction des émissions carbone. Ils ont appelé à élargir les cadres de coopération arabe, à mutualiser les expériences réussies et à développer des politiques et législations favorables à l’investissement dans les solutions intelligentes.