Egypte : Pyramids assure avant l’Espérance

Pour le compte de la septième journée du championnat d’Egypte, l’équipe de Pyramids FC a affronté El Gouna et s’est imposés difficilement (1/0). Ce court succès permet au club égyptien de prendre seul la deuxième place du classement, quelques jours avant de recevoir l’Espérance Sportive de Tunis dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d’Afrique. Le match aller entre les deux équipes s’est terminé sur une victoire des Sang et or (2/0).

GnetNews