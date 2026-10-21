Volvo Cars et NVIDIA renforcent leur partenariat : vers une conduite automatisée plus sûre

Volvo Cars et NVIDIA vont plus loin dans leur collaboration. Le constructeur suédois a annoncé le 15 octobre le renforcement de son partenariat avec le géant américain, une aventure commune qui dure depuis près de dix ans, avec un objectif clair : atteindre de nouveaux niveaux de sécurité dans la conduite automatisée de ses futurs véhicules.

Concrètement, la technologie s’appuiera sur l’expertise de Volvo en matière de sécurité et sur l’architecture de capteurs et de calcul NVIDIA Hyperion. Elle permettra aux prochains modèles de la marque de circuler en toute sérénité dans des environnements réels complexes, de porte à porte : autoroutes, rues urbaines très fréquentées, mais aussi manœuvres de stationnement. Elle fera ses débuts sur une Volvo de nouvelle génération, au cœur de la plus grande offensive produit récemment dévoilée par l’entreprise.

Pour y parvenir, Volvo Cars marie ses systèmes de sécurité et son savoir-faire d’ingénieur avec l’intelligence artificielle et le calcul accéléré de NVIDIA : l’architecture Hyperion, le système d’exploitation Halos OS et le logiciel de conduite Alpamayo Stack. Les deux partenaires veulent ainsi fixer de nouveaux standards de sécurité automobile fondés sur l’IA, tout en rendant la conduite plus simple et plus fluide. L’évolution se fera par étapes : d’abord des fonctions « eyes-off », qui permettront au conducteur de ne plus surveiller la route en permanence, puis « mind-off », qui le libéreront aussi de la charge mentale de la conduite.

Volvo apporte à ce projet près d’un siècle de recherches sur la sécurité en conditions réelles et une approche résolument centrée sur l’humain. Son ambition : proposer une référence en matière de conduite automatisée, à la fois sûre, pratique et digne de la confiance des clients.

« Volvo est synonyme de sécurité automobile depuis près de 100 ans », rappelle Håkan Samuelsson, président-directeur général de Volvo Cars. Selon lui, l’alliance d’une expertise de pointe en sécurité et d’une IA de classe mondiale offre « une opportunité unique » de créer des voitures plus sûres et plus attractives.

Même enthousiasme chez Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, pour qui le calcul accéléré a transformé la voiture en une machine intelligente capable de comprendre le monde qui l’entoure. Il salue l’engagement de Volvo, qui protège les personnes sur la route depuis près d’un siècle, et se réjouit d’associer ses systèmes de sécurité à Hyperion et Halos pour créer une génération de voitures plus sûres et plus fluides.

Ce nouveau chapitre prolonge une collaboration entamée en 2017. Avec l’intégration de capacités de calcul parmi les plus avancées de l’industrie dans sa prochaine génération de véhicules électriques, Volvo Cars conforte sa place de leader des véhicules définis par logiciel ( « software-defined cars »).