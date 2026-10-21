MÃ©tÃ©o en Tunisie : Risque dâ€™averses orageuses ce mercredi

21-10-2026

Ce mercredi 21 octobre, le temps sera marquÃ© par des passages nuageux sur la plupart des rÃ©gions du pays, avec des risques dâ€™averses orageuses localisÃ©es, notamment dans lâ€™aprÃ¨s-midi sur le Grand Tunis.

Les tempÃ©ratures maximales atteindront 28 Â°C Ã  Tunis et pourront grimper jusquâ€™Ã  32 Â°C dans certaines rÃ©gions. Les vents souffleront Ã  des vitesses variables selon les zones, tandis que la mer sera localement agitÃ©e.

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