Elim CAN 2021 – J04 : Tanzanie – Tunisie : Programme TV

Les « Aigles de Carthage » affronteront la Tanzanie, mardi, au stade Benjamin Mkapa à Dar Essalam, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021. La rencontre débutera à 20h00 et sera diffusée en direct par les chaînes Bein Sports 7HD (Ar) et Bein Sports 3HD (Fr).

Rappelons que les coéquipiers de Youssef Msakni n’ont plus besoin que d’un nul pour assurer leur qualification.

GnetNews