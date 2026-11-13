ELIM-CAN 2027 : Les résultats des matchs de vendredi
Voici les résultats des rencontres de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 disputées ce vendredi :
Groupe A :
Maroc 5-1 Niger
Gabon 2-0 Lesotho
Classement : Maroc 9 pts, Gabon 6 pts, Niger 3 pts, Lesotho 0 pt
Groupe B :
Egypte 5-0 Malawi
Classement : Egypte 7 pts, Angola 4 pts, Malawi 3 pts, Soudan du Sud 0 pt
Groupe D :
Afrique du Sud 2-2 Kenya
Classement : Afrique du Sud 7 pts, Guinée 6 pts, Kenya 2 pts, Erythrée 1 pt
Groupe F :
Burkina Faso 1-0 Mauritanie
Classement : Bénin 7 pts, Burkina Faso 7 pts, Mauritanie 3 pts, Centrafrique 0 pt
Groupe G :
Comores 0-0 Congo
Classement : Cameroun 7 pts, Comores 4 pts, Namibie 3 pts, Congo 2 pts
Groupe H :
Tunisie 0-2 Libye
Classement : Ouganda 4 pts, Libye 4 pts, Botswana 2 pts, Tunisie 2 pts
Groupe I :
Zambie 1-1 Burundi
Classement : Algérie 4 pts, Zambie 4 pts, Togo 3 pts, Burundi 2 pts
Groupe J :
Mozambique 0-1 Ethiopie
Classement : Sénégal 7 pts, Mozambique 4 pts, Soudan 3 pts, Ethiopie 3 pts
Groupe K :
Cap-Vert 4-2 Liberia
Mali 3-2 Rwanda
Classement : Mali 9 pts, Rwanda 6 pts, Cap-Vert 3 pts, Liberia 0 pt
Groupe L :
Nigeria 3-1 Tanzanie
Classement : Guinée-Bissau 7 pts, Nigeria 6 pts, Madagascar 2 pts, Tanzanie 1 pt