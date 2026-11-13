ELIM-CAN 2027 : Les résultats des matchs de vendredi

Voici les résultats des rencontres de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 disputées ce vendredi :

Groupe A :

Maroc 5-1 Niger

Gabon 2-0 Lesotho

Classement : Maroc 9 pts, Gabon 6 pts, Niger 3 pts, Lesotho 0 pt

Groupe B :

Egypte 5-0 Malawi

Classement : Egypte 7 pts, Angola 4 pts, Malawi 3 pts, Soudan du Sud 0 pt

Groupe D :

Afrique du Sud 2-2 Kenya

Classement : Afrique du Sud 7 pts, Guinée 6 pts, Kenya 2 pts, Erythrée 1 pt

Groupe F :

Burkina Faso 1-0 Mauritanie

Classement : Bénin 7 pts, Burkina Faso 7 pts, Mauritanie 3 pts, Centrafrique 0 pt

Groupe G :

Comores 0-0 Congo

Classement : Cameroun 7 pts, Comores 4 pts, Namibie 3 pts, Congo 2 pts

Groupe H :

Tunisie 0-2 Libye

Classement : Ouganda 4 pts, Libye 4 pts, Botswana 2 pts, Tunisie 2 pts

Groupe I :

Zambie 1-1 Burundi

Classement : Algérie 4 pts, Zambie 4 pts, Togo 3 pts, Burundi 2 pts

Groupe J :

Mozambique 0-1 Ethiopie

Classement : Sénégal 7 pts, Mozambique 4 pts, Soudan 3 pts, Ethiopie 3 pts

Groupe K :

Cap-Vert 4-2 Liberia

Mali 3-2 Rwanda

Classement : Mali 9 pts, Rwanda 6 pts, Cap-Vert 3 pts, Liberia 0 pt

Groupe L :

Nigeria 3-1 Tanzanie

Classement : Guinée-Bissau 7 pts, Nigeria 6 pts, Madagascar 2 pts, Tanzanie 1 pt