CAF : Nouvelle procédure pour l’organisation des CAN 2028, 2031 et 20333

13-11-2026

La Confédération Africaine de Football a annoncé l’ouverture d’une nouvelle procédure de candidature pour l’attribution des droits d’organisation de trois prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations, à savoir celles de 2028, 2031 et 2033.

Cette révision du calendrier remplace la CAN 2032 par l’édition 2031 et celle de 2036 par l’édition 2033.

L’édition 2028 reste, quant à elle, inchangée.

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