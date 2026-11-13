Formation rentrante de la Tunisie face à la Libye
13-11-2026
Voici la composition rentrante de la sélection tunisienne qui affrontera cet après midi la Libye pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 :
Aymen Dahmene, Mohamed Drager, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Ali Maaloul, Aissa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ismael Gharbi, Elias Saad, Sayfallah Ltaief, Firas Chawat.
Ce match du groupe H aura lieu stade Taieb Mehiri à Sfax et débutera à 17h00
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