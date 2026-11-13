ELIM-CAN 2027 : La Tunisie met un pieds dehors

Rien ne va plus pour la sélection tunisienne de football. Ce vendredi, la Libye est venue s’imposer (0/2) au Mhiri pour le compte de la troisième journée de la phase des éliminatoires de la CAN 2027.

Une défaite logisie et méritée, tant les joueurs tunisiens manquaient de cohésion, d’idées et surtout de tempérament face à un adversizre qui en voulait davantage et qui a exploité toutes les lacunes de la Tunisie.

Cette défaite met les joueurs de Chaâbeni dans l’obligation de s’imposer lors du match retour face à la Libye à Tripoli. Autrement, ce sera l’élimination. La dernière CAN sans la Tunisie était l’édition 1992 au Sénégal.