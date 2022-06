ELIM-CAN 203 : La Tunisie seule en tête du groupe

La sélection tunisienne de football est seule leader de son groupe dans la phase des éliminatories de la CAN 2023. Après le match nul obtenu sur le sol du Botswana, les Aigles de Carthage attendaient l’issue du match entre la Guinée Equatoriale et la Libye. Lundi soir, les Guinéens se sont imposés (2/0) et reviennent dans la course. Le compteur de la Libye reste bloqué à trois points. La Tunisie compte une longueur d’avance en attendant le derby nord africain.

GnetNews