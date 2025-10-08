ELIM-CM26-Zone AFR : L’Égypte valide son billet

La sélection égyptienne a décroché ce mercredi le troisième billet africain pour la Coupe du Monde 2026.

A Casablanca, les égyptiens ont dominé aujourd’hui le Djibouti pour le compte de la 9ème journée du groupe A des qualifications africaines pour le Mondial 2026.

L’Egypte a remporté ce match par trois buts à zéro grâce à des réalisations d’Ibrahim Adel (9mn) et Mohamed Salah (13 et 84 mn).

Grâce à ce succès, l’Egypte s’assure la première place devant le Burkina Faso.