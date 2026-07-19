España Campeones Del Mundo

19-07-2026

Au terme d’un choc d’une intensité dramatique au MetLife Stadium, l’Espagne a été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire en battant l’Argentine (1-0) après prolongation.

Durant le temps réglementaire, la Roja a largement dicté le jeu en confisquant le ballon (65 % de possession et 15 tirs à 0), mais s’est heurtée à une défense argentine héroïque et aux parades décisives d’Emiliano Martínez.

Le tournant du match est survenu dans le temps additionnel de la seconde période avec l’expulsion d’Enzo Fernández (90e+3), laissant l’Albiceleste à dix pour affronter la prolongation. Supérieurs numériquement, les Espagnols ont fini par faire sauter le verrou à la 106e minute grâce à une réalisation libératrice de Ferran Torres.

Malgré une ultime frayeur dans les derniers instants sur une tentative manquée de Giuliano Simeone, l’Espagne a tenu bon pour détrôner les champions sortants et soulever le plus précieux des trophées.

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