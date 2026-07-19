Mondial 2026 : Les formations rentrantes de l’Espagne et de l’Argentine
19-07-2026
L’Argentine et l’Espagne qui disputeront, ce soir, la finale de la Coupe du monde 2026 à New York, viennent de dévoiler leurs formations rentrantes:
Argentine: Martinez – Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gonzalez – Messi, Alvarez
Espagne: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz, Olmo – Yamal, Oyarzabal, Baena
Le Coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h00, heure de Tunis.
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