En marge du Sommet Afrique-France : la cheffe du gouvernement à la rencontre des entrepreneurs tunisiens de la tech à Nairobi

En marge des travaux du Sommet Afrique-France « Africa Forward », la cheffe du gouvernement Mme Sara Zaafrani Zenzri a rencontré plusieurs jeunes entrepreneurs tunisiens établis à l’étranger, porteurs de startups et d’entreprises innovantes à forte valeur ajoutée, à l’occasion de leur participation au forum économique organisé par l’Université de Nairobi.

Ces entreprises opèrent dans des domaines de pointe, notamment l’intelligence artificielle. Mme Zenzri a salué leurs réalisations, soulignant que nombre de ces startups tunisiennes ont franchi les frontières nationales pour s’imposer comme acteurs de référence à l’échelle mondiale, en proposant des solutions technologiques aux plus grandes entreprises internationales.

La cheffe du gouvernement a insisté sur le rôle central de la transformation numérique comme levier de développement économique et d’amélioration du climat des affaires, rappelant que la Tunisie occupe des positions honorables dans les classements mondiaux relatifs à l’usage de l’intelligence artificielle, et dispose d’une infrastructure avancée et d’un cadre juridique adapté. Elle a également indiqué que des travaux sont en cours pour moderniser le cadre législatif régissant l’investissement, afin qu’il réponde aux exigences d’un modèle de développement fondé sur l’innovation et l’agilité.

Lors de sa rencontre avec le PDG tunisien de la société Instadeep, les discussions ont porté sur le potentiel de l’intelligence artificielle pour accélérer l’innovation dans des secteurs où la Tunisie se distingue à l’international, ainsi que sur la nécessité d’investir dans les énergies renouvelables et de créer des centres de données modernes et économes en énergie, afin que l’IA devienne un véritable outil de développement économique et social. Mme Zenzri a toutefois rappelé l’impératif d’un usage responsable et sécurisé de ces technologies.

La cheffe du gouvernement a conclu en exprimant sa fierté à l’égard de ces entrepreneurs tunisiens qui portent haut l’image de leur pays à travers le monde, assurant que l’État tunisien, conformément aux orientations du président de la République Kaïs Saïed, sera à leurs côtés pour les accompagner et faciliter la concrétisation de leurs projets d’investissement en Tunisie.