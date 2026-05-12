Le zoo du Belvédère rouvrira ses portes pour les congés de l’Aïd al-Adha

12-05-2026

La Municipalité de Tunis a annoncé ce mardi 12 mai 2026 que la réouverture du parc zoologique du Belvédère est prévue à l’occasion des vacances de l’Aïd al-Adha.

Dans un communiqué officiel, la municipalité a précisé que les travaux de maintenance de la fontaine, engagés le 20 avril 2026 en raison des conditions météorologiques, n’étaient pas initialement programmés. La date exacte de réouverture sera communiquée ultérieurement, une fois l’ensemble des travaux de rénovation et d’aménagement achevés.

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