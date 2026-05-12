Oncologie : l’Institut Salah Azaiez signe un partenariat stratégique avec le centre français Gustave Roussy

Une convention de partenariat a été signée ce mardi 12 mai 2026 entre l’Institut Salah Azaiez et le centre Gustave Roussy, l’un des établissements de référence mondiale dans la lutte contre le cancer. Cet accord, qui couvre la période 2026-2029, marque une étape significative dans le renforcement de la coopération médicale et scientifique entre la Tunisie et la France dans le domaine de la cancérologie.

Le partenariat vise à améliorer la prise en charge des cancers rares et complexes, à travers le renforcement des capacités des équipes médicales tunisiennes, le développement de la recherche clinique et le recours aux technologies de pointe en matière de diagnostic et de traitement, notamment la biologie moléculaire et la médecine de précision. Il prévoit également le soutien aux commissions multidisciplinaires, afin d’optimiser le parcours du patient de la phase de diagnostic jusqu’au suivi post-thérapeutique.

Le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, a souligné que cet accord va au-delà d’une simple convention administrative : il s’agit d’une démarche concrète permettant aux patients tunisiens de bénéficier de compétences et de technologies avancées sur place, sans que le voyage à l’étranger reste l’unique recours face aux cas complexes. Il a par ailleurs salué le déplacement à Tunis du Pr Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy, y voyant le signe d’une confiance mutuelle et d’une volonté partagée de construire une coopération médicale durable.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé visant à réformer le système de santé national et à bâtir une politique moderne et équitable de lutte contre le cancer, fondée sur l’égalité d’accès aux soins, la qualité de la prise en charge, la formation des professionnels et l’innovation scientifique.