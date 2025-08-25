Enseignement de base : Les syndicats annoncent une journée de protestation et une grève

La commission administrative sectorielle conjointe de l’enseignement de base du Grand Tunis s’est réunie lundi 25 août 2025, sous la supervision des secrétaires généraux des unions régionales du travail de Tunis, Manouba, Ben Arous et Ariana. La rencontre a rassemblé la Fédération générale de l’enseignement de base ainsi que les syndicats de l’enseignement de base et du secondaire.

L’objectif de cette réunion était de suivre l’évolution du dossier syndical, dans un contexte marqué par l’intransigeance du ministère de l’Éducation, accusé de refuser l’ouverture de négociations sérieuses avec les représentants du secteur.

À l’issue des discussions, les participants ont confirmé la mise en œuvre des décisions issues de la coordination entre l’enseignement de base et secondaire. Ils ont ainsi annoncé :

-Une journée nationale de colère le jeudi 28 août 2025, devant le siège du ministère de l’Éducation,

-Une grève présentielle fixée au mardi 7 octobre 2025.

Par ailleurs, la Fédération générale de l’enseignement secondaire a alerté sur une rentrée scolaire 2025 difficile, en raison de la baisse du pouvoir d’achat des enseignants, du blocage des recrutements et des affectations, de la surcharge des classes et du manque d’équipements dans les établissements. Elle a appelé à la reprise des négociations, à l’application des accords sectoriels et à la mobilisation du corps enseignant.

