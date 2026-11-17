Enseignement supérieur : 740 postes de docteurs ouverts en 2027

Améliorer la vie des étudiants, relancer la recherche, recruter de nouveaux enseignants-chercheurs : le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a présenté ses priorités aux premières heures de mardi, lors de la séance plénière conjointe de l’ARP et du Conseil national des régions et des districts consacrée au budget 2027 de son ministère.

Une vie étudiante encore perfectible

Le ministre a reconnu que le quotidien des étudiants demande encore des améliorations. Plus de 241 millions de dinars (MD) du budget sont alloués aux bourses et aux prêts universitaires, et plus de la moitié du budget, hors rémunérations, va aux services universitaires.

Les foyers accueillent plus de 64 000 étudiants, soit un taux de réponse supérieur à 80 %. Le ministère s’efforce, selon ses moyens, d’élargir le nombre de bénéficiaires, d’améliorer l’hébergement et de proposer des repas équilibrés, ainsi que des activités culturelles, sportives et scientifiques.

L’accompagnement sanitaire et psychologique se développe avec les ministères de la Santé et de l’Intérieur, la Protection civile et le Croissant-Rouge tunisien, notamment à travers la formation aux premiers secours. Les soins sont gratuits dans les structures publiques, et 87 conventions ont été signées avec des médecins pour intervenir dans les foyers. Sur les difficultés de déplacement vers les complexes universitaires, une coordination est en cours avec les directions régionales du transport et les sociétés de transport.

Formation : des programmes revus

Le ministre a annoncé la révision des programmes, des approches pédagogiques fondées sur les compétences et l’innovation, ainsi qu’un référentiel de formation. Les pôles de l’étudiant entrepreneur seront généralisés et leur statut actualisé.

Recherche : des résultats en deçà des attentes

Mondher Belaïd a admis que le rendement de la recherche reste insuffisant malgré certains acquis. Il y voit plusieurs causes : trop de mécanismes de financement, mal évalués, une valorisation limitée des résultats, des équipements sous-exploités, un manque d’orientation vers les priorités de développement et la fuite des compétences.

Le ministère a donc élaboré une stratégie participative centrée sur la sécurité alimentaire et hydrique, la transition énergétique, la santé et l’agriculture. Il finance aussi des applications d’intelligence artificielle, notamment au Centre pilote du numérique de Sfax, et près de 100 brevets sont enregistrés chaque année. En 2026, le système compte 543 structures de recherche, 10 624 doctorants, 2 048 thèses et 11 600 publications scientifiques.

Recrutements et situations à régulariser

Côté emploi, 740 postes d’enseignants-chercheurs docteurs seront ouverts en 2027, comme en 2026, et un plan national équilibrant les spécialités est en préparation. Le dossier des agents sous contrat de prestation de services sera traité avec toutes les parties concernées. Enfin, une commission issue du Conseil des universités sera créée pour réviser, de façon participative, le statut des enseignants-chercheurs.