Entretien avec le FMI : « La Tunisie a honoré tous ses engagements en 2023, et n’hésitera pas à rembourser sa dette en 2024 »

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a eu hier, mardi 16 janvier, de nombreuses rencontres avec des dirigeants et hauts responsables des institutions internationales et régionales, en marge de sa participation au Forum mondial de Davos, tenu dans 54ème édition à la station helvétique, en présence des chefs d’Etat et de gouvernement, et du gotha économique et financier mondial, autour du thème « rebâtir la confiance ».

Le locataire de la Kasbah a eu des discussions avec la Directrice Générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, au sujet du processus de coopération financière et technique avec le FMI.

Il a affirmé que la Tunisie avait honoré tous ses engagements financiers extérieurs au titre de l’année 2023, et ne tardera pas à rembourser sa dette extérieure au titre de 2024.

Hachani, cité par un communiqué de la présidence du gouvernement, a passé en revue les efforts déployés par l’Etat tunisien dans différents domaines, ayant mené à l’amélioration de nombreux indicateurs économiques et financiers, malgré les grands défis auxquels notre pays est confronté. « La Tunisie ira de l’avant en matière de processus de réformes, répondant aux attentes du peuple tunisien et aux exigences de l’économie nationale et de la paix civile ».

Kristalina Georgieva a souligné, pour sa part, que « la Tunisie est parmi les pays ayant réussi à réaliser des résultats positifs au niveau économique et financier, malgré les difficultés auxquelles elle a fait face, découlant, essentiellement, de facteurs exogènes ».

« La politique générale du FMI ne repose pas sur les injonctions, et prend en considération les spécificités de chaque pays », a-t-il ajouté, exprimant son ouverture à toutes les propositions dans le cadre de la coopération avec notre pays. »

Gnetnews