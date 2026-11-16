Entretien : « Le derby sans public adverse, une aberration marketing qui tue l’essence du produit foot »

Alors que la question de la gestion sécuritaire et de l’accès des supporters aux grands rendez-vous, comme le derby de la capitale, continue de faire débat, nous avons interrogé Maher Ben Salah, consultant et expert en marketing du sport, sur l’impact de la politique du « public unique ».

Comment un spécialiste du marketing du sport analyse-t-il la persistance du « public unique » lors de matchs phares comme le derby de Tunis ?

« C’est un contresens total sur le plan de la valeur marchande et de l’image de marque. En marketing, un produit sportif premium repose sur une équation simple : le spectacle, l’émotion brute et la rareté de l’ambiance. Un Classico ou un derby sans les deux fanbases, c’est comme organiser un concert de rock sans public dans la fosse ».

En imposant le public unique, on vide le produit de son attractivité. C’est l’équivalent d’un grand studio hollywoodien qui déciderait de sortir un blockbuster international directement en streaming dans un seul pays, en se privant des marchés mondiaux. On détruit la « Brand Equity » (la valeur de la marque) du championnat tunisien.

Justement, quel impact cela a-t-il sur l’image de la Tunisie à l’international, notamment à l’heure des retransmissions télévisées ?

« L’impact est désastreux. Le football est le premier ambassadeur culturel et l’une des vitrines géopolitiques et touristiques les plus puissantes d’un pays. Lorsqu’un diffuseur étranger achète les droits d’un championnat, il achète du storytelling, de la ferveur et du folklore positif.

Voir des stades à moitié vides ou un seul camp présent renvoie l’image d’un football sous cloche, crispé et insécurisé. À l’ère des réseaux sociaux, où l’Afrique brille par la folie de ses ambiances (comme on l’a vu récemment dans les compétitions de la CAF), la Tunisie fait figure d’exception anachronique. C’est un manque à gagner immense en matière de « Soft Power ».

D’un point de vue logistique, l’argument sécuritaire est souvent invoqué pour justifier ces restrictions. N’est-ce pas un frein légitime ?

La sécurité est primordiale, certes, mais le repli sécuritaire permanent est un aveu d’échec managérial. Partout dans le monde, les grands rivaux gèrent des flux de 40 000 ou 60 000 spectateurs partagés. En Ligue des champions ou dans les grands championnats européens, on déploie des ingénieries de billetterie, des flux cloisonnés et du « stewardship » intelligent.

Vouloir limiter le derby à un nombre minimaliste ou persister dans le statu quo, c’est refuser d’évoluer. Le sport professionnel est une industrie de gestion des risques, pas d’évitement. Une transition graduelle est parfaitement possible si l’on professionnalise la gouvernance des stades au lieu de céder à la facilité de l’interdiction.